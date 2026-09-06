Aldo Rendón reaparece tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Aldo Rendón reapareció desde su casa dos días después de su salida de ‘La Casa de los Famosos’, agradeciendo el apoyo. El stylist habló de su estado de salud, su tratamiento y espera volver a las galas del programa si sus médicos lo permiten.

El stylist se mostró de buen ánimo en sus redes sociales, agradeció los mensajes de sus seguidores y respondió con humor a las versiones que surgieron tras su partida. Explicó que ya comenzó el tratamiento necesario y, aunque extraña el reality, también quería regresar a su hogar.

Aldo Rendón abandonó ‘La Casa de los Famosos México’ de manera inesperada debido a un problema de salud, generando diversas especulaciones sobre los motivos de su partida. Su salida fue un hecho notorio en el desarrollo del programa de televisión.

Rendón dejó claro que su salida estuvo relacionada únicamente con su estado de salud, no con su deseo de abandonar la competencia. “No tenía la más mínima gana de salirme, no sabía que era de los favoritos, no me hubiera enfermado”, expresó.

Sin revelar su diagnóstico, Rendón explicó que permanecer en el programa ya no era compatible con el tratamiento que debía iniciar. “Me salí más allá de las fantasías que se les ocurren inventar, que por esto y por lo otro; me salí porque estaba a punto de entregar el equipo ahí adentro”, comentó.

Con el mismo sentido del humor que mostró en el reality, Rendón aseguró que se encuentra delicado, pero ya está en recuperación. Por ahora, continuará su proceso de mejora fuera del programa.

No obstante, el stylist no descarta volver a aparecer en alguna de las galas del programa si su estado de salud mejora y sus médicos lo autorizan. “En cuanto los doctores me den luz verde, se los juro que voy a estar en alguna gala”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de reencontrarse con sus compañeros.

Rendón también adelantó que tiene ganas de contar su experiencia en distintos programas y hacer un recorrido por medios de comunicación una vez que pueda retomar sus actividades. Para él, su paso por ‘La Casa de los Famosos México’ representa una experiencia que marcó un antes y un después en su vida.

Durante su mensaje, recordó a las personas que estuvieron al pendiente de él después de su salida. Uno de los momentos que más lo conmovió fue ver la reacción de Galilea Montijo, quien estuvo presente para recibirlo. “Gali, te amo con todo mi corazón, esas lágrimas me hicieron... me llenaron el corazón, estaba muy sensible, pero verte llorar para mí fue, no te puedo explicar”, dijo.

También habló de Yahir y de la reacción que tuvo al enterarse de su salida: “Nunca había visto un roble caerse y se me cayó encima, pero ay bueno, me salí con el corazón lleno”, relató.

El stylist aprovechó para mencionar a Gema, Ese, Memo, Fede, Luis, Karina y al resto de sus compañeros, con quienes compartió varias semanas dentro del programa.

Aldo Rendón también revisó algunas de las reacciones que generó su participación. Aseguró que se ha divertido al descubrir los audios, videos y actuaciones que los espectadores hicieron sobre algunas de sus escenas.

“Gracias a toda la gente que hizo mis audios, se los juro yo pensaba que era aburrido allá adentro, pero ya saliendo hasta yo me he reído. Gracias por hacer esas actuaciones de la pelea con esa señora ahí que se me puso gritona. Por esa revolcada dando vueltas gritando ‘¡Luis!’, por eso casi me muero. Y estoy feliz que ya no soy Buzz Lightyear, ahora soy la Princesa Grumosa”, finalizó.