Alejandra Guzmán anuncia su regreso a los escenarios

La cantante mexicana Alejandra Guzmán reapareció tras cirugías y anunció su regreso a los escenarios.

“Estoy totalmente regenerada, rehecha. Puedo durar treinta y ocho años más en el rock and roll“, afirmó durante una conferencia de prensa, de acuerdo con medios nacionales.

La cantante manifestó su gratitud por la posibilidad de regresar a hacer lo que más disfruta: “Estoy muy agradecida porque eso es lo que más amo en la vida, poder bailar y cantar“.

Después de superar una serie de intervenciones quirúrgicas, entre ellas una operación delicada en las cervicales, la Guzmán anunció que ha recuperado por completo su salud. Estas intervenciones, que durante años limitaron su movilidad y desempeño en el escenario, ya no representan un obstáculo en su vida profesional, de acuerdo con infobae.com.

La recuperación le ha devuelto la energía y la capacidad de realizar actividades antes imposibles para ella, compartió.

Expresó además su entusiasmo por reencontrarse con su público y aseguró que está lista para iniciar una nueva etapa en su trayectoria artística.

Las hernias que padecía comprimían la médula espinal y varios nervios, situación que terminó afectando tanto su movilidad como su capacidad para ofrecer conciertos con la intensidad que siempre ha caracterizado sus presentaciones.

“Sí me siento sana y me veo sana y tengo mi energía de nuevo“, afirmó durante la conferencia. Además, destacó que ahora puede volver a realizar movimientos que antes le provocaban molestias. ”Puedo hacer cambré y todo lo que no podía hacer con el cuello, porque entonces a mí me costaba mucho trabajo cantar y yo canto en vivo siempre“, señaló.

Alejandra Guzmán reveló que los resultados médicos fueron favorables y que ya recibió el alta. “Ya salieron bien mis exámenes y ya estoy dada de alta“, dijo, confirmando que está preparada para regresar a los escenarios sin las limitaciones físicas que enfrentó durante los últimos años.

Tras superar este proceso de recuperación, Alejandra Guzmán anunció que recorrerá distintas ciudades del país con “Los que nos quedamos Tour”, gira con la que volverá a encontrarse con sus seguidores en importantes recintos de México.

Las fechas confirmadas incluyen el 30 de octubre en la Arena Guadalajara, el 27 de noviembre en la Arena CDMX y el 12 de diciembre en la Arena Monterrey.

El recorrido también contempla presentaciones en ciudades como Tijuana, Querétaro, Puebla, Pachuca, Veracruz, Mérida, Acapulco y Villahermosa.