Alejandra Guzmán está estable y bien después de caerse durante su actuación en el evento de la Hispanic Heritage Foundation, en celebración del 35 aniversario del mes de la herencia Hispana en The John F Kennedy Center for the Performiing Arts, informó la cantante mexicana a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Rockeros! Gracias por sus mensajes! No se preocupen les dejo acá una aclaración de lo que sucedió anoche en el Kennedy Center”, escribió la cantante la tarde del miércoles 28, en su cuenta oficial de Instagram.

Alejandra Guzmán, de 54 años interpretaba sus éxitos durante la gala que conmemoraba el 35 aniversario de la Fundación Herencia Hispana, cuando perdió el equilibrio y cayó lastimándose al grado que tuvo que ser trasladada al hospital.