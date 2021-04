Alejandra Guzmán defiende a su padre y le ofrece ayuda a su hija a través de un video

Luego de que este viernes Alejandra Guzmán compartió una carta abierta sobre la polémica que vive su familia, ahora, este sábado compartió un video en el que defiende a su padre, el cantante Enrique Guzmán, y le dice a su hija Frida Sofía que se acerque a ellos.

Las acusaciones de Frida Sofía durante la entrevista que le otorgó al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde sostiene que su abuelo la tocó indebidamente cuando tenía cinco años, han desencadenado una serie de declaraciones de la familia Guzmán, y esta vez fue Alejandra, madre de la joven cantante, quien a través de un video dice que ha hecho todo lo posible para ayudar a su hija.

“Creo que es tiempo de que yo hable, como madre he hecho todo lo que he podido por ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas", dice Alejandra Guzmán en parte del video.