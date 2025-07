Alejandra Guzmán pospone gira tras cirugía

Aseguró que la decisión no fue fácil, pero su prioridad es mantener buena salud para regresar a los escenarios con la energía que su público merece.

La noticia fue difundida a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde Alejandra Guzmán explicó que el pasado 18 de julio tuvo una cirugía de emergencia, poco después de presentarse en Monterrey, y que los médicos le recomendaron cancelar sus conciertos por el momento para enfocarse en su salud.

Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey, señaló.

Alejandra Guzmán informó que todas las personas que adquirieron boletos para sus conciertos de 2025 podrán validarlos para las nuevas fechas en 2026, que se anunciarán más adelante a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, para quienes lo prefieran, también estará disponible la opción de solicitar el reembolso, lo cual fue bien recibido por sus seguidores, quienes han mostrado apoyo y comprensión ante los problemas de salud que presenta Alejandra Guzmán.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsa a seguir adelante, escribió con emotividad”.

Aunque la cancelación de sus conciertos ha sido un golpe para sus fans, Alejandra Guzmán no se despidió sin antes dejar una promesa que mantiene viva la ilusión de su regreso con el próximo lanzamiento de una canción inédita, en la que ha estado trabajando durante los últimos meses.

“Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor. La Reina del Rock volverá con más fuerza”, expresó.