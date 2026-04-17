Alejandro Fernández ‘hace dueto’ con su padre, relanza ‘El Rey’ ahora con banda

El destino los ha juntado de nuevo. En homenaje póstumo a Vicente Fernández, Alejandro, su hijo, protagoniza un emotivo reencuentro musical, que los une ahora en un dueto tan inesperado como conmovedor.

Es como si padre e hijo presentarán una nueva versión del clásico de clásicos El Rey, ahora en un estilo de banda que le da nuevos bríos a la legendaria composición de José Alfredo Jiménez, misma que Vicente convirtió en uno de los himnos más importantes de la música mexicana.

Bajo la producción del sinaloense Eden Muñoz y la ingeniería de grabación de Áureo Baqueiro, esta reinterpretación conecta con nuevas generaciones sin perder la esencia que la hizo eterna.

Este lanzamiento forma parte de un próximo disco en el que grandes artistas realizan duetos póstumos con el inolvidable “Charro de Huentitán”, utilizando los masters originales de su voz y realizando grabaciones nuevas y orgánicas con cada artista que colabora en este álbum, que cuenta con un riguroso trabajo de producción y de la autorización de la familia Fernández, garantizando un resultado auténtico y respetuoso con su legado.

Este especial dueto demuestra que nadie mejor que la dinastía Fernández para mantener vivo un legado que forma parte de la historia de la música mexicana.

La participación de Alejandro Fernández, grabando sobre la voz original de su padre, aporta una dimensión profundamente emotiva al proyecto.

“Visitar el estudio para crear esta nueva versión de ‘El Rey’ fue muy significativo para mí, y algo que disfruté muchísimo”, publicó Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram.

El lanzamiento viene acompañado de un lyric video que presenta imágenes entrañables de ambos artistas, reforzando el carácter nostálgico y celebratorio del sencillo.