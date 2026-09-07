Alejandro Fernández y Los Tucanes cierran con fuerza el Festival Arre 2026

El regional mexicano despidió con una noche de música, baile y distintas generaciones de artistas la edición 2026 del Festival Arre, que este domingo llegó a su segunda y última jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con una cartelera encabezada por Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana, el festival volvió a reunir a miles de seguidores del género en una jornada en la que también destacaron Eslabón Armado, Mi Banda El Mexicano, Los Dos Carnales, La Sonora Dinamita, Los 2 de la S y Clave Especial.

Desde la tarde, los diferentes escenarios recibieron a artistas que mostraron las diversas caras que actualmente tiene la música mexicana.

El público pudo pasar de la cumbia y los sonidos festivos a los corridos y las propuestas contemporáneas que han encontrado en las nuevas generaciones una importante base de seguidores.

En el escenario principal, Mi Banda El Mexicano puso el ambiente festivo con su propuesta, mientras que Los Dos Carnales continuaron la jornada con su estilo dentro del regional mexicano.

Uno de los momentos esperados de la noche llegó con Alejandro Fernández, quien ocupó el escenario Hacienda Pepsi Black, y tuvo como invitado al sinaloense Edén Muñoz, antes de dar paso a Los Tucanes de Tijuana, encargados de cerrar la actividad de ese escenario.

El llamado Potrillo representó en esta jornada a una de las figuras con mayor trayectoria de la música mexicana, en un festival que apuesta precisamente por reunir a artistas consolidados con exponentes que representan el presente y futuro del género.

En otro de los escenarios, Eslabón Armado llevó su propuesta a los seguidores más jóvenes del regional mexicano, mientras Clave Especial y Víctor Mendívil completaron una programación que mostró la diversidad de sonidos que conviven actualmente dentro de la música mexicana.

La jornada también tuvo espacio para propuestas como La Sonora Dinamita, que llevó sus ritmos tropicales al encuentro, además de artistas emergentes que aprovecharon los distintos escenarios para presentar su música ante el público.

Así, el Festival Arre cerró su edición 2026 después de dos días de actividades, con una programación que puso frente a frente a figuras de amplia trayectoria y nuevas voces, confirmando el alcance que mantiene actualmente la música mexicana.