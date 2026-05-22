$!Alejandro Marcovich permanece en coma tras sufrir derrame cerebral

El músico argentino-mexicano Alejandro Marcovich, reconocido por su etapa como guitarrista de Caifanes, permanece en estado de coma luego de sufrir un derrame cerebral, de acuerdo con información difundida por sus familiares.

A través de un comunicado retomado por diversos medios nacionales, se informó que Marcovich fue trasladado de urgencia a un hospital desde la noche del pasado 19 de mayo y actualmente permanece en terapia intensiva bajo observación médica especializada.

La familia del músico señaló que el pronóstico es reservado y que, debido a su estado de salud, el guitarrista no podrá cumplir con las presentaciones y compromisos musicales que tenía programados en las próximas semanas.