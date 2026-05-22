$!Alejandro Marcovich permanece en coma tras sufrir derrame cerebral

El músico argentino-mexicano Alejandro Marcovich, reconocido por su etapa como guitarrista de Caifanes, permanece en estado de coma luego de sufrir un derrame cerebral, de acuerdo con información difundida por sus familiares.
A través de un comunicado retomado por diversos medios nacionales, se informó que Marcovich fue trasladado de urgencia a un hospital desde la noche del pasado 19 de mayo y actualmente permanece en terapia intensiva bajo observación médica especializada.
La familia del músico señaló que el pronóstico es reservado y que, debido a su estado de salud, el guitarrista no podrá cumplir con las presentaciones y compromisos musicales que tenía programados en las próximas semanas.
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Una publicación compartida por SACM (@sacm_oficial)
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Marcovich, considerado uno de los guitarristas más influyentes del rock mexicano, ha enfrentado diversos problemas de salud en años recientes. En 2010 fue sometido a una cirugía por un tumor cerebral, situación que incluso propició un acercamiento con los integrantes de Caifanes durante aquella etapa.
En 2022 también trascendió que el músico enfrentaba cáncer de próstata, padecimiento sobre el que habló públicamente meses después.
La noticia ha generado reacciones entre seguidores y figuras del rock nacional, quienes han expresado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para el músico, famoso por su trabajo en discos emblemáticos como El Diablito y El Silencio.