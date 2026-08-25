Alejandro Speitzer denuncia robo en aeropuerto de Ciudad de México

El actor Alejandro Speitzer denunció el robo de pertenencias en dos maletas dañadas tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El incidente, que implicó candados rotos, lo motivó a buscar acciones legales y alertar sobre una presunta red de saqueo de equipaje.

Speitzer relató en su cuenta de Instagram que encontró sus maletas abiertas y con faltantes después de un viaje. El actor precisó que dos piezas de equipaje fueron afectadas, con candados rotos y varias de sus pertenencias desaparecidas.

El incidente se suma a una serie de reportes sobre robos de equipaje y presunta corrupción en las terminales aéreas del país. Viajeros han expresado previamente su preocupación por la seguridad de sus pertenencias durante la manipulación de equipaje.

”Las rompieron, me robaron muchas cosas”, dijo Alejandro Speitzer en su video, donde también solicitó a sus seguidores extremar precauciones. El actor añadió que ya está dando seguimiento al caso y presentó una solicitud formal.

Con una postura firme, Speitzer aseguró que buscará esclarecer lo ocurrido.

“Como soy bien necio, voy a echarle ganitas y vamos a encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno”, expresó.

Un día después de hacer público el robo, Speitzer compartió que recibió numerosos mensajes de personas que atravesaron situaciones similares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con maletas saqueadas y sin respuesta de las autoridades.

El actor reconoció que esperaba testimonios, pero la cantidad de mensajes lo sorprendió. Señaló que estas situaciones se han normalizado, donde el robo de pertenencias en aeropuertos es percibido como algo cotidiano.

A partir de las experiencias compartidas por sus seguidores, Speitzer endureció su postura. “Esto solo me dice del nivel de corrupción que hay ahí adentro”, afirmó, refiriéndose a la terminal aérea.

Insistió en la importancia de actuar formalmente.

“Hay que denunciar”, señaló Speitzer, y anunció que compartirá un video para explicar los pasos a seguir ante estos casos. Busca que su experiencia sirva para identificar a los responsables.

El actor también cuestionó por qué algunas personas optan por no denunciar estas situaciones. “Esta gente sabe que no metemos denuncias y demás”, indicó, al explicar la importancia de un seguimiento formal.

Reiteró que presentará su denuncia y continuará con el proceso. “Voy a meter mi denuncia, voy a darle un seguimiento”, aseguró Speitzer.

Finalmente, el actor convirtió su experiencia en una advertencia para otros viajeros.

“Cuando les llegue a pasar esto, no lo dejen así”, recomendó. Instó a los pasajeros a tener cuidado con sus pertenencias.