$!Aleks Syntek pide multar a establecimientos que pongan reggaetón

“Tú tienes el derecho a multar al lugar por poner música que no es adecuada para ese lugar, no estás en un antro a las diez de la noche. Lo mismo pasa en centros comerciales, parques de diversiones, en el aeropuerto porque es invasivo. Eso se llama regulación.”

Además, aprovechó el espacio para ahondar en que épocas pasadas sus declaraciones respecto al reggaetón no fueron encaminadas a que lo prohibieran.

“A mí me chocó que la prensa manejara como: ‘Aleks Syntek quiere prohibir’ entonces la gente se me vino encima, yo no dije eso, yo dije regular y con mis hijos yo manejo la sugerencia: ‘Todo lo que te digo es sugerido, si te quieres romper el hocico, vas, pero yo te sugiero que no porque te lo vas a romper’ y yo siempre les advierto’. Yo dije regular la música”, comentó el intérprete.

En cuestión de minutos, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas se mostraron descontentos por los comentarios que hizo el famoso en el podcast.

“Alex habla como si los que hacen reggaetón impidieran que hubiera diversidad musical (...)Él tiene que entender que los tiempos ya cambiaron, parece el típico hombre mayor que piensa que en su época de joven todo era mejor”. “Mucha egolatría por tu parte Alex”. “Como se puede hacer llamar músico y tener una visión tan distorsionada y de único y diferente”, fueron algunos comentarios.

Para recordar, en diferentes ocasiones Aleks Syntek se ha mostrado en contra del reggaetón, pues ha argumentado que es un género que para él no es música y que “viene de los simios”. También a criticado a cantantes como Bad Bunny y J Balvin.