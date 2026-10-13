Aleks Syntek pospone gira europea por recomendación psiquiátrica

Aleks Syntek cancela su gira por Europa, que celebraba 35 años de trayectoria, por recomendación psiquiátrica. El médico Luis Solís Rojas indicó que el músico presenta un trastorno psicótico que le impide viajes largos, posponiendo el tour hasta diciembre.

El músico informó de la situación a través de un video y una carta en Instagram. En el documento, su psiquiatra Luis Solís Rojas explicó el impedimento de viajes largos, afectando sus presentaciones en España, Alemania y Dublín.

La gira cancelada celebraba 35 años de trayectoria del artista, quien ahora prioriza su bienestar. La medida busca su recuperación y mayor estabilidad ante estresores asociados a su situación.

El psiquiatra Luis Solís Rojas, con quien Aleks Syntek se atiende, detectó un “trastorno psicótico no especificado”. Esta condición motivó la recomendación de abstenerse de vuelos largos.

“Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales”, señaló Solís Rojas en la carta difundida por el artista.

El especialista indicó que la medida es temporal, con la expectativa de que el músico pueda reanudar sus viajes de larga distancia una vez su condición lo permita, proyectado para diciembre de este año.