Aleks Syntek revela que evaluaron internarlo seis meses en clínica psiquiátrica

A través de un mensaje publicado en sus plataformas digitales, el intérprete explicó que tras el acontecimiento buscó atención profesional para valorar su estado emocional e integral. Fue en ese proceso especializado donde los profesionales de la salud sugirieron la posibilidad de internarlo de manera preventiva, una medida que el propio músico rechazó al considerarla desproporcionada.

El cantautor mexicano Aleks Syntek reveló que estuvo a punto de ser ingresado a una clínica de salud mental por un periodo de seis meses, luego de la controversia que protagonizó durante las presentaciones artísticas con motivo del Grito de Independencia en la capital del país.

“Me querían tener seis meses”, afirmó el artista en su declaración en video, al referirse al diagnóstico e intervención que le planteó el personal médico que lo atendió tras la exposición pública y las críticas derivadas de su actuación en los festejos patrios organizados en la Ciudad de México.

Syntek señaló que, si bien reconoció la necesidad de dar seguimiento a su salud mental y recibir acompañamiento profesional, no estuvo de acuerdo con someterse a un aislamiento prolongado en una institución psiquiátrica.

El episodio ocurrido durante las festividades del 15 de septiembre generó diversas reacciones en plataformas digitales y medios de comunicación, contexto ante el cual el cantautor optó por compartir de manera directa su versión sobre las repercusiones personales y médicas que enfrentó posteriormente.

Hasta el momento, no se han difundido reportes oficiales ni declaraciones de las instituciones de salud que habrían intervenido en la valoración del músico, limitándose la información disponible a la postura expresada por el propio autor de “Sexo, pudor y lágrimas”.