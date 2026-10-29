Aleks Syntek se separa de su esposa Karen Coronado

“Estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, eres la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño”, confesó el intérprete de Duele el amor durante una entrevista con Mariano Osorio, en la que también explicó por qué ha decidió alejarse de quien fue su compañera durante más de dos décadas, detalla quien.com

El cantante compartió la noticia durante una entrevista con Mariano Osorio, en la que habló abiertamente sobre el fin de su matrimonio y reconoció que su forma de ser y las exigencias de su carrera influyeron en la relación.

Luego de meses de especulaciones, Aleks Syntek confirmó que está separado de Karen Coronado, su esposa desde 2001 y madre de sus dos hijos, Natalia y Matías.

El músico, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo, reconoció que estar juntos no siempre fue sencillo. “Es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado, no le quiero hacer daño, quiero que ella sea feliz”, expresó al hablar de Karen, quien ha mantenido un perfil discreto pese a su vínculo con uno de los nombres conocidos del pop mexicano.

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Syntek habló del papel de Karen en su carrera. Además de ser su pareja, ella también lo apoyó en asuntos relacionados con su carrera, incluso como mánager, mientras desarrollaba sus propios intereses y proyectos.

Al recordar esos años, el cantante reconoció que su trabajo terminó ocupando buena parte del espacio que ella necesitaba para crecer profesionalmente. “Fue la mujer más luchona que ha estado a mi lado”, dijo antes de admitir que también tuvo responsabilidad en las oportunidades que ella dejó de lado durante su vida juntos.

“También le coarté sus sueños porque mi carrera es monstruosa, abarcaba demasiado espacio, no le dejaba oxígeno para respirar y lo entendí”, añadió.

Durante la entrevista, Syntek también habló de Intocable, uno de sus temas, al que atribuyó un significado especial en este momento de su vida. El cantante explicó que decidió dedicárselo a Karen y que su intención no es despedirse desde el resentimiento. “Quiero que ella sea feliz, pero le dedico esta canción porque intocable es su lugar”, expresó.

Al hablar del cierre de su relación, el músico dejó claro que no busca que su separación sea un enfrentamiento. “No funcionamos, pero no me voy enojado pateando los muebles, me voy diciendo: ‘Gracias por lo que me diste’”, comentó.

Karen Coronado es hermana de la conductora Ingrid Coronado. A diferencia de su esposo, ha preferido mantenerse alejada de los reflectores y construir una vida fuera de la exposición constante de la industria del entretenimiento.

La pareja se casó en 2001 y tuvo dos hijos, Natalia y Matías. Durante su matrimonio, Karen también participó en algunos aspectos de la carrera de Syntek y se involucró en la organización de su vida profesional y familiar.

La confirmación de la separación llega después de semanas en las que el cantante estuvo en el centro de la conversación pública por otros motivos. En septiembre, su presentación durante las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, generó polémica luego de que interrumpiera el concierto para reclamar a algunos asistentes.