“Solo se ve bien con el corazón; lo esencial que eres tú, es invisible para los ojos, eres la luz y la inspiración de lo que hacemos con amor. Gracias infinitas, madre, te amamos. Gracias por tu inspiración y tu motivación que siempre ha sido confeccionar lo que te apasionaba, diseños e ideas”, escribió.

Por más de 36 años, Alejandro Basteri ha mantenido vivo el recuerdo de su mamá, algo que lo animó a crear Basteri Collection, un proyecto dedicado completamente a la memoria de Marcela Basteri y a su gusto por la moda.

“Siempre ha estado en mi mente, pero lo mejor es poder sacar algo que realmente haga honorífico a alguien tan importante como ha sido tu madre”.

Para el empresario esta línea significa el legado que les dejó su mamá: “Qué bello que la gente que está con nosotros, nuestra familia, qué bonito que tengamos esta oportunidad de hablar de ella algo positivo en cuestión de unión familiar”, explicó durante una entrevista en el programa argentino La divina noche de Dante, de acuerdo con quien.com.

En esa misma entrevista, Alejandro habló de la difícil etapa que vivió tras la ausencia de su mamá: “Yo tenía 14”. Sobre qué tan claro es su recuerdo de aquel momento, respondió: “Sí, sí me acuerdo”.

A pesar de que ha sido complicado lidiar con la ausencia de su mamá, el empresario ha encontrado la manera de tenerla cerca: “Huérfano jamás, porque la siento aquí en el corazón”, respondió.

Aunque era muy joven cuando desapareció su mamá, Alejandro reconoció que la soledad no ha sido un sentimiento que lo afecte: “Yo no me he sentido sólo, siempre he estado con ella de corazón”. Ha sido tanto tiempo atrás, estamos hablando de que yo tenía 14 años, entonces, el tiempo es un tema que es importante tener en cuenta”, recalcó.