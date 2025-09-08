Alex Fernández arrasa con ‘Loco por volverte a ver’

“Queremos hacer mariachi pop, principalmente, porque creemos que es la contraparte perfecta. La parte del mariachi ya la tenemos nosotros, es de casa, y hemos estado jugando con el balance entre ambos géneros”, explicó, a milenio.com.

El heredero de la dinastía Fernández lanzó el tema producido por Kiko Cibrián y compuesto por Juan Marcos Maldonado, dueño de la disquera con la que Alex ha trabajado en los últimos meses para producir un nuevo material que pronto verá la luz.

Alex Fernández celebró el éxito de su sencillo “Loco por volverte a ver”, que ya supera los 15 millones de vistas de YouTube.

El cantante adelantó que los sencillos en los que se encuentra trabajando se inclinarán a alguno de los dos géneros de diferente manera, así como “Loco por volverte a ver”, que es totalmente pop, aunque también habrá canciones “100 por ciento tradicionales”, dijo.

Luego del éxito que tuvo con la canción “Cuéntame”, que interpretó al lado de Majo Aguilar y que fue el tema principal de la telenovela Me atrevo a amarte, Alex dice que seguirá explorando el mundo de las colaboraciones, una práctica que se ha vuelto tendencia en la industria musical en los últimos años.

“Ninguno es de música mexicana —adelantó—. Hay varias colaboraciones que no me esperaba, incluso hay unas que yo no me hubiera imaginado en un pasado, pero que están increíbles, van a ser unas bombas; estamos en proceso actualmente con uno que es súper tendencia, de los más escuchados. Otros son artistas muy prestigiosos, con los que soñaba grabar y ya se está dando”, compartió emocionado.

“Las colaboraciones es otro mundo diferente en donde puedes divertirte, ir a otro mercado y hasta puedes darte el pretexto de cambiar tu género musical”, agregó.

A sus 31 años, Alex se dice agradecido de formar parte de una de las dinastías más conocidas en la música internacional y, tras una gira al lado de su padre, se encuentra decidido a buscar su propio camino y consolidar su lugar en la industria.

“Sé que siempre quiero cantar música mexicana, pero quería buscar un diferenciador, algo que me pueda distinguir y que, cuando la gente lo escuche, diga: ‘Eso es Alex’, incluso sin siquiera empezar a cantar”, expresó.

La combinación del pop moderno con la tradición de su familia fue el equilibrio musical que el artista estaba buscando.

“Mi sello está en la canción ‘¿Quién no ha llorado por amor?’, ese mariachi pop es el balance que queremos lograr”, declaró.

Fue a partir de su cambio de disquera, que DBM Music le preguntó hacia dónde quería dirigir su carrera, no solo en el aspecto musical sino también en su propia imagen. Cuando le propusieron un estilo country moderno, él eligió un estilo formal, moderno y elegante, más acorde a su personalidad.

“Me gustó que ellos se acoplaron a lo que yo quería hacer, más que yo me tuviera que acoplar a lo que ellos querían que yo hiciera. Tengo un equipo que me asesora, pero me dieron el control de decidir todo, qué hacer y cómo me gusta vestir”, relató.