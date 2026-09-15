$!Alex Fernández cancela su presentación en ‘El Grito’ de Culiacán

A unas horas de la celebración del Grito de Independencia en Culiacán, Alex Fernández canceló su presentación debido a problemas de salud, dejando en suspenso su participación en una de las noches más esperadas por los asistentes.

El cantante Alex Fernández fue trasladado de emergencia a un hospital, informó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida por su management, el intérprete viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán cuando fue necesario desviar la aeronave hacia Guadalajara debido a una situación médica.

Tras el aterrizaje, Alex Fernández fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece ingresado bajo atención médica y con pronóstico reservado.