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Alex Fernández cancela su presentación en ‘El Grito’ de Culiacán

El intérprete viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán cuando fue necesario desviar la aeronave hacia Guadalajara debido a una situación médica
Nelly Sánchez
Leopoldo Medina | Nelly Sánchez |
15/09/2026 19:06
15/09/2026 19:06

A unas horas de la celebración del Grito de Independencia en Culiacán, Alex Fernández canceló su presentación debido a problemas de salud, dejando en suspenso su participación en una de las noches más esperadas por los asistentes.

El cantante Alex Fernández fue trasladado de emergencia a un hospital, informó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida por su management, el intérprete viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán cuando fue necesario desviar la aeronave hacia Guadalajara debido a una situación médica.

Tras el aterrizaje, Alex Fernández fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece ingresado bajo atención médica y con pronóstico reservado.

$!Alex Fernández cancela su presentación en ‘El Grito’ de Culiacán

El comunicado también señala que su equipo, músicos, mariachi y staff ya se encuentran en Culiacán, donde tenían previsto acompañarlo en la presentación.

La organización destacó que el cantante tenía una gran ilusión por reencontrarse con el público y presentarse por primera vez ante sus seguidores en esta ciudad.

Ante la situación, el equipo de Alex Fernández ofreció una disculpa al público y agradeció las muestras de comprensión y cariño.

Finalmente, su management informó que ya trabaja con los organizadores para buscar una nueva fecha para la presentación, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.

A través de las redes sociales de Alex Fernández se informó que su equipo, músicos, mariachi y staff ya se encuentran en Culiacán.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado de salud del cantante ni sobre la posible fecha de reprogramación del espectáculo.

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