Alfred Molina anuncia el regreso del ‘Doctor Octopus’ a ‘Spider-Man’

El actor inglés Alfred Molina confirmó las especulaciones que hace meses se habían dicho sobre su regreso como el “Doctor Octopus” a la franquicia cinematográfica de “Spider-Man”.

En una entrevista con Variety, finalmente dijo que en efecto será parte de la cinta “Spider-Man: No way home”, la tercera entrega de la actual saga de “Spider-Man”, retomando su personaje del “Doctor Octopus”. Pero, ¿que no ese villano murió en la cinta estrenada en 2004, protagonizada por Tobey Maguire?