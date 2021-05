Alfredito Olivas reaparece tras el fallecimiento de su hermano Irving

Alfredo Olivas está de regreso luego de que el pasado 17 de abril su hermano Irving fuera acribillado junto con su esposa e hijo, mientras viajaban en su camioneta a unos 500 metros de la avenida 5 de Mayo en Zapopan, Jalisco.

El intérprete no abandonó la música y es así como lanzó “Hoy te pierdo”, tema que habla de una ruptura amorosa la cual pudo haber adquirido un nuevo sentido por la reciente muerte de su hermano, pues en un fragmento de la canción hacen referencia a una pérdida y no precisamente de amor, ya que dice: “Y te pierdo con todos los honores, con todo el estilo y te pierdo sin ganas de perderte y es que no lo asimilo, te pierdo como se pierde la oscuridad de la aurora”.