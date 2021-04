Alfredo Adame, candidato a diputado, vinculado a proceso por ocultar información al SAT

Alfredo Adame Von Knoop, candidato a diputado federal del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), en el Distrito 14 en la alcaldía de Tlalpan, fue vinculado a proceso judicial por un delito relacionado con el registro de contribuyentes, al no notificar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a su cambio de domicilio fiscal.

Durante una videoconferencia realizada el pasado 8 de marzo, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, consideró como suficientes las pruebas en contra de Adame Von Knoop, que fueron presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

La acusación consiste en el delito de registro federal de contribuyentes, consistente en la omisión deliberada y dolosa en la actualización de su domicilio fiscal. Según la imputación, el SAT trató de verificar el domicilio fiscal de Adame Von Knoop, pero no lo localizó, por lo que la SHCP decidió presentar en su contra una querella en la FGR.

El artículo 110 fracción V del Código Fiscal de la Federación establece que se impondrá una sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar a las autoridades hacendarias el aviso de cambio correspondiente.

El mismo 8 de marzo, el candidato a diputado federal interpuso un amparo ante María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien admitió a trámite la demanda de garantías y otorgó una suspensión provisional al también actor.

Sin embargo, a pesar de que fue vinculado a proceso, el delito que se le imputa a Adame Von Knoop no amerita la prisión preventiva oficiosa, por lo que podrá seguir el proceso en libertad. Ahora, Delgadillo Padierna deberá esperar si la jueza Núñez Solorio resuelva durante una audiencia que se llevará a cabo el próximo 13 de abril, si concede o no el amparo en contra la vinculación a proceso del actor.

Hace unos días, se conoció un audio en el que se escucha el candidato a diputado federal por RSP diciendo que pretende “chingarse” 25 millones de pesos, de 40 que le iba a dar el partido político para su campaña. Sin embargo, el también actor aseguró que la grabación fue editada para perjudicarlo y que, “por haber nacido rico”, no tiene la necesidad de ningún cargo público.

“De esos 40 millones, nos chingamos 25. Así son los negocios, porque no van a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Necesitan agarrar [...] a RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara [...] de diferencia van a ser como once diputados”, indicó Adame Von Knoop.

“Entonces, de RSP van a sacar esos once diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara [...] Yo ya me senté con Elba Esther [Gordillo Morales], cabrón. Ya me senté con Maricruz Montelongo [Gordillo], la hija, y con Fernando González [Sánchez], con todo el rollo, y con Pedro Pablo de Antuñano”, afirmó el candidato.

“El pedo va. La orden es: ‘no le tires pedo a Claudia Sheinbaum’, por ejemplo, en Tlalpan. ‘No le tires pedo a López Obrador’ [...] Ahora te voy a decir cuál es el pedo: los dueños de ese partido son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther”, se escucha decir al actor.

Adame Von Knoop, de 62 años de edad, recordó su intención de ser alcalde de Tlalpan y afirmó en el audio, que la indicación es atacar mediáticamente a la alcaldesa Patricia Elena Aceves Pastrana, de quién habría dicho que le robó el triunfo en las urnas.