Alfredo Adame no termina de salir de un lío cuando ya se metió en otro, pues luego de haber recibido una nueva golpiza en vía pública, ahora se dio a conocer que el actor de 64 años podría terminar en la cárcel por no cumplir con la sentencia que se le impuso tras perder una demanda ante su ex esposa, Diana Golden.

Fue desde el 2019 cuando Diana Golden inició un proceso legal en contra de Alfredo Adame pues al actor la llamó “drogadicta” y “mitómana” en distintos programas de televisión en los que ofreció distintos detalles sobre su polémica separación en la que también hubo algunas deudas de por medio y tras un largo proceso la estrella de telenovelas obtuvo el fallo a su favor, detalló elheraldo.com