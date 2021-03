Alfredo Adame y Héctor Bonilla reciben primera dosis de vacuna china

Su hijo Fernando Bonilla los acompañó en el proceso y confirmó que sus padres recibieron el antídoto, aunque todavía no tienen la fecha para cuándo obtendrán la segunda dosis, que no debería pasar los 45 días a partir de hoy.

En la misma situación está Alfredo Adame, de 62 años, quien asistió por la tarde a la Escuela Nacional Preparatoria número 5 en un proceso del que tardó menos de una hora pese a que había una fila para entrar.

“Me pidieron que pasara a unas carpas donde hay sillas a un periodo de recuperación o observación durante 30 minutos y ahí permanecí y no tuve nada de nada. Dijeron que a lo mejor podía venir un pequeño dolor de cabeza, malestar de cuerpo cortado o fiebre. Yo no sentí absolutamente nada”, contó al diario El Universal.

Pese a las noticias que aseguran que ha habido muertes de personas tras ser vacunadas, Adame prefirió confiar en que tras los estudios pertinentes se demostró que a quienes se les hicieron coágulos fue por padecimientos anteriores al Covid-19.

“Yo confío en las autoridades sanitarias, no creo que permitan la vacunación con una vacuna que pueda crear estos problemas. No hubo retrasos, la gente muy respetuosa esperando su turno y la gente que está atendiendo el asunto muy preparada, se veía completamente la organización. Nos dijeron que la vacuna es el primero de dos pasos y lo que hacía era reforzar nuestro sistema inmune para crear anticuerpos que combatan el Covid-19”, refirió quien recibió recomendaciones como no tomar medicamentos en las próximas cuatro horas así como no consumir alcohol en 15 días.

Aunque Adame ya se vacunó, sabe que eso no significa que se puede saltar los cuidados básicos y las regulaciones sanitarias como la sana distancia, el uso de mascarilla, el lavado de manos o aplicar gel antibacterial en todo momento, por lo que se seguirá cuidando con las medidas pertinentes.

“Se ha dado que muchos actores dicen que no se la van a aplicar. Ellos son ellos, yo soy yo y le digo a las personas que confíen en las autoridades sanitarias. Si les toca aplíquense la vacuna y déjense de cuentos”, señaló como un consejo a sus seguidores.