Alfredo Olivas estrena EP de seis canciones

Alfredo Olivas presenta Esta mi pasión, un nuevo EP integrado por seis canciones en las que reafirma su vínculo con la música regional mexicana y recorre distintas vertientes de su propuesta como compositor e intérprete.

El material, presentado el 30 de septiembre, reúne sonidos del norteño y la banda y tiene como tema principal Esta mi pasión, canción que además llega acompañada de su video oficial.

El nuevo proyecto incluye Mayday y La pelea de mi vida, temas que ya forman parte del repertorio del cantante, así como cuatro canciones de estreno, Por los clavos de Cristo, Temporal sin ti, Esta mi pasión y No te limites.

A través de estas seis piezas, Olivas explora diferentes matices de la música regional mexicana y mantiene como eje las historias y emociones que han caracterizado su trabajo musical.

El lanzamiento del EP también marca una nueva etapa para el intérprete, quien acompaña la presentación del material con una propuesta audiovisual para esta canción, que fue el tema elegido como focus track.

Con este proyecto, Alfredo Olivas continúa ampliando su repertorio dentro del regional mexicano y combinando los sonidos que han acompañado su trayectoria con nuevas canciones.

El EP ya forma parte de la oferta musical del cantante y representa una muestra de las distintas facetas que busca reunir en esta producción de seis temas.