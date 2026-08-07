Alfredo Olivas estrena ‘Mayday’ y abre una nueva etapa musical

Alfredo Olivas vuelve a las plataformas digitales con nueva música. El cantante y compositor presenta Mayday, sencillo con el que da continuidad a su búsqueda de nuevos sonidos dentro de la música regional mexicana.

El tema llega como una propuesta que combina el estilo que ha distinguido al intérprete con una producción de corte contemporáneo, en una etapa de su carrera en la que continúa ampliando su catálogo y explorando nuevas posibilidades creativas.

A lo largo de su trayectoria, Olivas ha construido una identidad propia dentro del regional mexicano, apoyada en canciones que abordan distintas historias y emociones, mientras mantiene una constante evolución en su propuesta musical.

Con Mayday, el artista busca conectar nuevamente con su público y, al mismo tiempo, acercarse a nuevas generaciones mediante un sonido que conserva su esencia, pero apuesta por una producción diferente.

El lanzamiento se suma a la trayectoria de uno de los exponentes que ha mantenido una presencia constante dentro de la escena del regional mexicano y que continúa trabajando en nuevos proyectos.

Mayday ya se encuentra disponible en las plataformas digitales para quienes quieran conocer esta nueva propuesta musical de Alfredo Olivas.