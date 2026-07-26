Alfredo Olivas regresa a los escenarios; se presentará en el Palenque de Guadalajara

Después de una pausa en su agenda de presentaciones, Alfredo Olivas confirmó su regreso a los escenarios con una de las fechas más esperadas por sus seguidores: el próximo 2 de octubre se presentará en el tradicional Palenque de Guadalajara, como parte de las Fiestas de Octubre.

El anuncio marca el retorno del intérprete a los escenarios en una nueva etapa de su carrera y lo coloca nuevamente en uno de los recintos más importantes para el regional mexicano.

Durante su presentación, el sonorense ofrecerá un recorrido por los temas que lo han convertido en una de las figuras más representativas del género, con un repertorio que incluirá algunos de sus mayores éxitos.

En los últimos meses, Olivas también ha formado parte del espectáculo Prófugos del Anexo, proyecto que comparte con Julión Álvarez y que ha logrado convocar a miles de asistentes en distintas ciudades del país.

Su inclusión en el cartel del Palenque de Guadalajara generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes anticipan una alta demanda de boletos para una de las actuaciones más esperadas de la edición 2026 de las Fiestas de Octubre.

Con una trayectoria respaldada por múltiples éxitos y una sólida conexión con el público, Alfredo Olivas reafirma su lugar como uno de los máximos exponentes del regional mexicano y promete un regreso que apunta a convertirse en uno de los momentos destacados de la temporada.