Alfredo Olivas suma tres nominaciones a Premios Juventud 2026

Alfredo Olivas continúa reafirmando su lugar como una de las principales figuras de la música mexicana al obtener tres nominaciones a los Premios Juventud 2026, gracias a una serie de colaboraciones que destacan su versatilidad artística y el buen momento que atraviesa en su carrera.

El intérprete figura en la categoría de Mejor Canción Mariachi Música Mexicana por el tema Tú y Las Nubes, que interpreta junto a Pepe Aguilar, además, competirá por Mejor Colaboración Música Mexicana con Te Quiero, Te Amo, al lado de la agrupación Pesado.

A estas postulaciones se suma la de Mejor Canción Norteña Música Mexicana, gracias a Eres, colaboración realizada con el cantautor Joss Favela.

Las nominaciones reflejan el alcance que ha logrado el cantante dentro del regional mexicano, consolidando una trayectoria marcada por su autenticidad como compositor e intérprete, así como por una propuesta musical que mantiene una amplia conexión con el público tanto en México como en el extranjero.

Cada uno de los temas nominados representa una faceta distinta de la música mexicana y reúne a reconocidos exponentes del género, fortaleciendo la presencia de Alfredo Olivas en una industria donde continúa ampliando su proyección.

Los Premios Juventud distinguen anualmente a los artistas, canciones y producciones que han marcado la música latina, reconociendo tanto el impacto en la industria como la preferencia del público.

Con estas tres nominaciones, Alfredo Olivas añade un nuevo capítulo a una carrera que sigue cosechando éxitos y llevando la música mexicana a escenarios internacionales.