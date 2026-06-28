Alicia Machado busca a su tío tras el terremoto en Venezuela

La ex Miss Universo dio una entrevista desde un centro de acopio en Miami, Florida en los Estados Unidos en el que pidió la ayuda para los venezolanos.

En medio de la tragedia ocurrida tras los terremotos en Venezuela, diversas celebridades han pedido apoyo al mundo para voltear al país sudamericano, mientras que otros han reportado familia desaparecida. Una de ellas es Alicia Machado quien mencionó que uno de sus tíos está en esa lista.

Hasta el momento se han reportado casi mil quinientas personas muertas y una lista que asciende a los casi 50 mil desaparecidos.

La también actriz compartió que su hermano mayor perdió su departamento y que lo apoyaron a bajar del edificio en el que vivía pues actualmente está usando muletas, situación que lo imposibilita para realizar sus actividades.

Además destacó que su mamá se encontraba de visita en el país y vivió el doble terremoto que afectó a Caracas, La Guaira y otras regiones.

“Tengo un tío que no aparece. Ayúdenos”, destacó.

Además, durante su intervención, Machado pidió ayuda a los rescatistas de México para que vayan a las poblaciones afectadas en Venezuela.

“Hago un llamado a las organizaciones de rescatistas mexicanos, que son expertos en esto. La situación está fuerte”.

De acuerdo al gobierno interino de Delcy Rodríguez, al menos 189 edificios colapsaron totalmente en Venezuela por el doble terremoto que impactó el miércoles al país.

Esta situación ha puesto a prueba la presidenta del país quien quedó a cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.

Además de que la cifra de muertos por los terremotos subió a mil 450, informó este domingo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.