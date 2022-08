$!Alien vs Predator tendrá una nueva película

Por eso están planificando otra entrega de Alien vs Predator , donde las dos razas alienígenas volverán a demostrar quién es la más fuerte y temible, publicó cinemacomics.com

Tras el rotundo éxito que tuvo Prey en Disney Plus, se dio a conocer que ya se está preparando una serie sobre los Xenomorfo de Noah Hawley, creador de Legión y Fargo. Pero no hay nada que les impida volver a reunirlos y poner a un puñado de humanos en medio.

La nueva entrega de Alien vs Predator está siendo desarrollada para Hulu, por lo que llegará al resto del mundo a Disney Plus, lo que significa que al igual que Prey, no pasará por cines.

A diferencia de las dos entregas anteriores, la trama estará ambientada en el espacio y en el futuro. Por lo que habrá algunas Colonias espaciales que vivirán la pelea entre ambas especies, aunque habrá marines preparados para hacerles frente y que la cosa no se descontrole.