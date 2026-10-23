Alista Julión Álvarez nuevas fechas en palenques y festivales

Julión Álvarez continúa su recorrido por los escenarios de México y este sábado 24 de octubre llegará al Palenque de Tlaxcala, donde se reencontrará con sus seguidores como parte de su agenda de presentaciones para los próximos días.

Conocido como “El Rey de la Taquilla”, el intérprete de música regional mexicana mantiene una intensa actividad en vivo, respaldado por la respuesta de sus fanáticos y la popularidad de un repertorio que ha consolidado su lugar dentro del género.

Durante sus presentaciones del 14 y 15 de octubre en el Palenque de Pachuca, el cantante ofreció dos noches de música y emociones, en las que sus seguidores corearon sus éxitos y acompañaron cada momento del espectáculo.

El 16 de octubre se presentó en el Festival Rodeo Saltillo 2026, en Saltillo, Coahuila, donde, pese a la lluvia y las bajas temperaturas, reunió a una multitud que disfrutó de su actuación.

Ahora, el cantante se prepara para continuar con sus compromisos en distintos puntos del País, con presentaciones que incluyen palenques, festivales y recintos de gran capacidad.

Después de su actuación en Tlaxcala, Julión Álvarez regresará al Palenque de Guadalajara los días 29 y 30 de octubre, como parte de las Fiestas de Octubre, donde ofrecerá dos fechas para sus seguidores.

La agenda continuará en noviembre con dos presentaciones, el 6 y 7, en el Palenque de Colima, además de su participación el 13 de noviembre en el Palenque del Festival de las Calaveras, en Aguascalientes.

El recorrido también contempla una presentación el 21 de noviembre en el Walmart Park, en Monterrey, Nuevo León, y el 28 de noviembre en el Estadio Beto Ávila, en Veracruz.

Con estas fechas, Julión Álvarez mantiene su presencia en la escena musical mexicana y continúa sumando encuentros con el público que lo acompaña en cada etapa de su carrera.