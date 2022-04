Allisson Lozz asegura que la pasó mal como actriz de Televisa

Allisson Lozz tuvo un carrera corta, pero en la que fue muy popular como actriz de Televisa, sin embargo, desapareció repentinamente de las cámaras y luego de más de 10 años habla del por qué dejó esa profesión.

La joven que ahora se dedica a vender productos de belleza, explicó a través de un video en su cuenta de Instagram que si se enfermaba a nadie le importaba y cuando pedía un mejor sueldo le respondían que no se podía y le hacían sentir que era totalmente reemplazable.

La ex actriz nunca había hablado sobre el tema, pues había optado solo por desaparecer, ahora, explicó que ni siquiera podía ir a las alfombras rojas porque no le alcanzaba para los vestidos, además de recibir gritos, sobrecarga de trabajo con poquísimo sueldo y poco o nulo tiempo para estudiar, así como citatorios para acudir “sola” a las oficinas cuando apenas tenía 16 años.

Lozz firmó un contrato con muchas limitantes, sin embargo, ahora que ha empezado a trabajar con una famosa empresa de maquillaje y también ha comenzado a ser reconocida de nuevo por muchas personas que dice, no solo le exigen fotografías, sino que le preguntan por esa etapa de su vida de la que tanto trabajo le costó alejarse. Por ello hizo un video de Instagram contando su experiencia.

“En Televisa me decían muy seguido 'todo el mundo es indispensable', imagínense yo de 10, 11 años, sentir que yo no era requerida. Yo ganaba bien poquito, trabajaba diario y ganaba una quinta o hasta una décima parte de lo que ganaba una actriz que trabajaba dos o tres veces a la semana”.

A la ex actriz se le hizo un nudo en la garganta y lloró cuando contó lo feo que era tener nula relación con sus padres, con sus productores, sentirse reemplazable, o enfermarse y saberse ignorada.

“Si dices ‘me siento enferma me siento mal’, ellos (los de Televisa) no dicen nada, simplemente ‘sigue trabajando’, eso me llevó a tener enfermedades graves bien difíciles”, recordó.

Allison trabajó como protagonista infantil de telenovelas como Misión S.O.S. producida por Rosy Ocampo para Televisa; En nombre del amor, producida por Carlos Moreno, también en Las tontas no van al cielo, de Lucero Suárez y Al diablo con los guapos, de Angelli Nesma, pero ella misma recordó cuáles fueron la mejor y la peor.

“Sufrí muchos gritos, malos tratos. La gente era muy cruel. La novela que disfruté menos fue En nombre del amor y la que disfruté más fue Al diablo con los guapos, la producción era muy noble, los actores me veían como una hermanita, intentaban estar al pendiente de mí, esa fue la única producción que se preocupó por mi bienestar, paraban la producción para que fuera con mi psicóloga”.

Allison, además, atribuyó el fracaso de Televisa Niños a la excesiva carga de trabajo para los niños actores.

“De niña sufrí un montón, las novelas infantiles eran una cosa wow, que por eso se cerró Televisa Niños, porque era algo excesivo, no había tiempo ni de estudiar, ni de nada”.

En esa misma transmisión negó rotundamente que hubiera sufrido de abuso sexual durante su trabajo en la empresa, compartió que muchas veces recibió citatorios a oficinas para los que era llamada ella sola, pero también contó que corrió con la suerte de que su manager la cuidara mucho.

“Una vez mi papá tuvo que tomar un avión de emergencia de Chihuahua a Televisa porque se enteró de algo que estaba pasando entonces yo agradezco muchísimo a mi dios que me haya cuidado. Había ocasiones en las que me citaba para que yo fuera sola a la oficina y en eso entraba mi manager que me cuidaba mucho. Agradezco mucho haber tenido como manager a Karina Leija. Cuando me citaban a solas ella decía que no, que si tenían algo que decirme iba a ser con ella”.

En la transmisión pidió a la gente que la ayuden a dejar atrás esa etapa tan traumática de su vida, que ya no le pidan fotos por esa faceta como actriz, pues se negará rotundamente, pero si le piden fotos por su nueva vida, ella gustosa las hará.