‘Alma Gemela’, nuevo tema que lanza Fernando Corona junto a La Original Banda El Limón

La música de banda celebra una colaboración muy especial con el lanzamiento de Alma Gemela, tema interpretado por Fernando Corona junto a La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga.

Esta unión representa un sueño cumplido para el joven intérprete, quien desde hace años había manifestado su admiración y respeto por la agrupación sinaloense.

Alma Gemela es una coautoría de Fernando Corona junto a su hermano Daniel Salvador Aponte y miembros de la agrupación, una fusión que busca conectar con el público desde la autenticidad, la emoción y la fuerza musical característica de la Original Banda El Limón.

Con este tema, ambos talentos unen generaciones y estilos, proyectando un mensaje romántico que promete trascender en las plataformas digitales.