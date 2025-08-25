‘Alma Gemela’, nuevo tema que lanza Fernando Corona junto a La Original Banda El Limón

La música de banda celebra una colaboración muy especial con el lanzamiento de Alma Gemela, tema interpretado por Fernando Corona junto a La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga.
Esta unión representa un sueño cumplido para el joven intérprete, quien desde hace años había manifestado su admiración y respeto por la agrupación sinaloense.
Alma Gemela es una coautoría de Fernando Corona junto a su hermano Daniel Salvador Aponte y miembros de la agrupación, una fusión que busca conectar con el público desde la autenticidad, la emoción y la fuerza musical característica de la Original Banda El Limón.
Con este tema, ambos talentos unen generaciones y estilos, proyectando un mensaje romántico que promete trascender en las plataformas digitales.
Para Fernando, este lanzamiento representa un momento clave en su carrera.
“Grabar con La Original Banda El Limón es una meta cumplida. Tenía muchos años intentando lograr esta colaboración, ya que existe una amistad con cada uno de los integrantes de la dinastía de la banda, a quienes les tengo mucho cariño y admiración.
”Con Alma Gemela quisimos hacer algo muy actual, con el espíritu que hoy se vive en plataformas como TikTok, y estoy feliz de compartirlo esperando que el público lo reciba con el mismo entusiasmo con el que lo creamos”, expresó el cantante.
Con este estreno, Fernando Corona y La Original Banda El Limón no solo fortalecen la tradición de la música regional mexicana, sino que también abren paso a nuevas formas de conectar con las audiencias, consolidando a Alma Gemela como una pieza que invita a celebrar el amor y la unión musical.
Además, La Original Banda El Limón se prepara para uno de los momentos más importantes de su trayectoria: su presentación en la Arena CDMX por motivo de sus seis décadas en la industria musical, el próximo 26 de noviembre.
Fernando Corona es un destacado cantante y compositor mexicano, conocido por su estilo único que fusiona géneros como el pop, rock y música tradicional mexicana.
A lo largo de su carrera, ha logrado captar la atención del público con letras emotivas y melodías pegajosas. Su pasión por la música se refleja en cada una de sus presentaciones, donde conecta profundamente con su audiencia.
Con varios álbumes a su nombre y una creciente base de seguidores, Fernando Corona continúa dejando una huella en la escena musical contemporánea.