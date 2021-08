Altaír Jarabo se casa por el civil con Frédéric García

Su despedida de soltera también tuvo lugar en París, aunque la actriz aclaró que no se trataba de una celebración de finalización, sino de bienvenida a su nueva etapa.

“No son despedidas, son bienvenidas!!! Una fracción de las personas que más quiero y me quieren”, escribió.

Esta celebración la vivió en compañía de sus mejores amigas, quienes le llevaron un pastel libre de gluten, colocando únicamente frutos rojos en forma de corazón sobre el plato, broma que la actriz también compartió en su Instagram oficial.

En abril de este año, la actriz de numerosas telenovelas Altaír Jarabo anunció su compromiso con el empresario y ex cónsul honorario de Francia en México, Frédéric García. Ello después de que mantuviera la identidad de su pareja en secreto durante seis meses de noviazgo y adelantara a sus seguidores que tenía una sorpresa para ellos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de múltiples antagónicos comunicó la noticia con mucha emoción: “Quiero compartirles una noticia muy especial. ¡Frédéric García y yo estamos comprometidos!, ¡me caso con este hombre maravilloso!”, escribió la actriz junto a una fotografía de ambos.

“Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, concluyó.