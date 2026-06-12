$!Alza la voz Regina Blandón por las madres de hijos desaparecidos

Mientras millones celebraban el arranque del Mundial 2026 , Regina Blandón aprovechó que se encontraba en el epicentro del evento global, el mismo Estadio Ciudad de México, para visibilizar una de las problemáticas que aquejan al país: las desapariciones. La actriz de Mentiras, la serie asistió a la inauguración en el Estadio Ciudad de México portando una chamarra negra con las leyendas “En México existen madres buscadoras” y “México: 133 mil desaparecidos”. A través de Instagram, compartió una reflexión sobre las emociones encontradas que le provoca la fiesta futbolística en medio de una grave situación social.

“Me gusta el futbol. Mi familia siempre ha sido futbolera. Este Mundial en México me emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas”, escribió la actriz. Blandón recordó que, mientras se llevaba a cabo la ceremonia inaugural, colectivos de madres buscadoras marchaban por Tlalpan exigiendo justicia para las más de 130 mil personas desaparecidas en México, detalla quien.com “Ayer y hoy (y desde hace años y años) las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidos. Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a los que no han vuelto a casa”, añadió. Sin embargo, la frase que más conversación generó fue “No pedimos que dejen de ver el futbol. Pedimos que no dejen de vernos”.