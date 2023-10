Amy Schumer

“Más de 200 israelíes han sido asesinados esta mañana. La organización terrorista Hamás dijo: “Si tienes un arma, sácala. Este es el momento de usarlo, salgan con camiones, autos, hachas, hoy comienza la mejor y más honorable historia”. Esto es horrible...estos asesinatos se están celebrando en Irán”.

“Noa en este video estaba en un festival de música cuando a ella y a otras personas les dispararon y las secuestraron. Muchas mujeres, niños y ancianos están siendo sacados de sus hogares y secuestrados. Siempre he orado por la paz. Siempre, siempre he hablado por mi comunidad judía y también he hablado por mis hermanos y hermanas árabes. No tengo palabras hoy. Sólo desamor. Solo lágrimas.”