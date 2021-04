Amanda Miguel dice adiós a su icónica cabellera

Amanda Miguel se muestra como nunca antes, le dice adiós a su icónica cabellera larga, rizada y obscura, y enciende las redes sociales con un cambio radical.

Fue la misma cantante argentina quien compartió una serie de fotografías en sus redes sociales para mostrar su nuevo look, y antes de que comenzaran las especulaciones aclaró que se encuentra bien de salud.

“Quiero contarles algunas cosas lindas de mi vida que deseo de corazón compartirles... Gracias a DIOS estoy SANA rodeada de amor de mi familia, de todos mis colaboradores y de ustedes mis adorados seguidores que en todo momento me acompañan. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente. ¿Qué les parece?”, escribió la cantante junto a la galería de fotos.

Tanto en su cuenta de Facebook como de Instagram recibió miles de comentarios de sus fans, en su mayoría elogios por el cambio. Destacó el cometario de su colega y amiga Kika Edgar quien escribió; “Abrumadoramente hermosa”.

Por otro lado, Amanda reapareció en los medios de comunicación en una entrevista con Paty Chapoy para su programa Ventaneando, donde dio más detalles de este repentino cambio de look y de cómo ha vivido esta pandemia.

"Esta pandemia me ha enseñado a cuidarme mucho, no me quiero enfermar, aún no me he vacunado, pero más que nunca estoy apreciando mi vida, mis momentos conmigo misma", le dijo en entrevista a Paty Chapoy.

Además, la cantante dijo que se ha dado el lujo de no viajar y descansar en su casa, pues las giras y los viajes la agotaban mucho. Además reveló que decidió cortarse su cabellera "al comienzo de la pandemia con mi hija. Ya tenía mucho tiempo que me quería cortar el pelo, estaba muy cansada de mi pelo, ya no era el mismo, no estaba tan lindo, ya no tenía brillo, estaba reseco".

Agregó que era muy agotador estarlo pintando, y que aunque mucho de sus fans quedarán en shock al no verla con su tradicional cabellera larga, lo hizo para estar bien con ella misma.