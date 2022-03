Amanda Miguel y Ana Victoria rendirán homenaje a Diego Verdaguer al retomar gira de conciertos

“Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste”, inició.

La intérprete argentina explicó que no hubiera podido estar más feliz de que su hija en común, Ana Victoria, hubiera no solo aceptado su propuesta de participar en la gira a tributo, sino que estar presente en el escenario para homenajear a Diego Verdaguer.

“Gracias por haberme regalado tu compañía, tu inspiración, producciones impecables y tan hermoso repertorio. #Siempre Te Amaré y te admiraré... No tendría mejor invitada en esta gira que nuestra inspiración: Nuestra hija Ana Victoria, el ser más hermoso que me regaló mi cielo... por eso le he pedido que me acompañe”, finalizó la cantante.

Por su parte, Ana Victoria también compartió su sentir ante la nueva gira que no solo la colocará en un mismo escenario con su madre, sino que será una forma de concluir el proyecto que dejó su padre tras su partida.

“Después de todo lo vivido, tengo la certeza de que seguir adelante sería lo que por siempre mi padre hubiese querido para mi madre y para mí. Así que seguiremos, con mucha tristeza, sí, absoluta, pero sólo así podremos atravesar el dolor que nos causa tu ausencia. Compartir con nuestro hermoso público en tantas ciudades, será para nosotras un compromiso al que no sólo debemos responder, sino que también nos ayudará a sanar”, escribió.