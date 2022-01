Amazon cancela la serie ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’ tras una temporada

Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer), estrenada en 1997, se convirtió en todo un éxito en el cine y tuvo dos secuelas que no fueron del todo aclamadas como la primera, fue la apuesta del 2021 de Amazon Prime pero fue un rotundo fracaso y no tendrá segunda temporada.

Según Deadline, no hay un motivo claro por el cual decidir no seguir adelante con más episodios, pero parece ser que esta idea repitente de contar la misma trama clásica no podría atraer a muchos espectadores.

La historia del reinicio para la pantalla chica va similar al planteamiento original: un año después de un fatal accidente en carretera en su noche de graduación, un grupo de jóvenes mantienen este oscuro secreto y son amenazados por un misterioso asesino, publicó infobae.com.