Amazon Prime estrenará ‘Our world’, documental de Justin Bieber

”La película sigue a Bieber y su equipo cercano en el mes anterior a T-Mobile presenta New Year's Eve with Justin Bieber, mientras ensayan y construyen un escenario monumental mientras se adhieren a los estrictos protocolos de seguridad y salud. La película también captura momentos personales de Bieber y su esposa Hailey ”, dice la descripción del documental.

Ratner habló sobre el trabajo que ya espera su fecha de lanzamiento.

”No podría estar más orgulloso de nuestra continua asociación con Justin, así como con el equipo de SB Films y el esfuerzo de colaboración de todos para hacer posible este proyecto. Amazon Studios es el socio ideal para compartir esta película”, dijo el director.

El intérprete de “Peaches”, también se expresó sobre su experiencia como artista.

”Actuar en vivo y conectarme con mis fans a través de la música es muy significativo para mí. Especialmente durante el año pasado, poder compartir mis dones para llevar la felicidad a las personas en un momento tan triste y aterrador significa mucho para mí ”, compartió en un comunicado.

El largometraje fue producido por OBB Pictures, Bieber Time Films y Scooter Braun Films. Ratner colaboró con su hermano Scott, Kfir Goldberg y Andy Miniger con OBB Pictures. El propio Bieber es productor ejecutivo con los co productores Jules Ferrer, Rory Kramer, Nick DeMoura, Rick Faigin y Jillian Halterman.

Otros títulos cinematográficos en la carrera del canadiense son: Justin Bieber: Never say never en el 2011; Justin Bieber's Believe en 2013 y los que realizó Ratner. Además cuenta con un asado del canal Comedy Central.