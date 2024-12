Amber Heard muestra su apoyo a Blake Lively

Luego de que Blake Lively demandara al actor y director Justin Baldoni por acoso sexual y difamación, la actriz Amber Heard salió en defensa de Lively y señaló que ella vivió lo mismo con Johnny Depp.

Lively acusó a Baldoni, con quien trabajó en Romper el círculo (It Ends With Us), y dijo que él lanzó una campaña de difamación en su contra, con ayuda del mismo equipo de relaciones públicas de Depp, luego de los problemas que tuvieron en el set de la película.

“Las redes sociales son la personificación del dicho clásico que dice ‘una mentira viaja alrededor del mundo antes de que la verdad pueda ponerse sus botas. Yo viví esta situación de cerca y es tan horrible, como lo es destructiva”, dijo Amber Heard en una declaración remitida a NBC News.

¿Qué pasó Blake Lively y Justin Baldoni?

En la demanda de Blake Lively se muestran mensajes de texto y correos electrónicos de Justin Balldoni con su equipo de relaciones públicas para preparar una estrategia en línea para desprestigiar a la actriz.

En su demanda, el equipo legal de Lively señala que “el señor Baldoni y sus asociados se embargaron en un plan de represalia digital y mediático contra la señora Lively luego de que ella ejerciera su derecho protegido legalmente para hablar en contra del maltrato sufrido en el set, con el objetivo de intimidarla a ella y a cualquier otra persona que intentara revelar lo que ocurrió realmente”.

Lively alega que Baldoni y su equipo, junto con subcontratistas, buscaron “armar a un ejército digital” de todo Estados Unidos para promover contenido que parecía auténtico en redes sociales y foros de internet, con la intención de desprestigiar a la actriz.

De acuerdo con el New York Times, esto ocurrió luego de que Lively acusara a Baldoni de “violar los límites físicos y hacer comentarios sexuales y otro tipo de comentarios inapropiados dirigidos a ella”.

La similitud con el caso de Amber Heard y Johnny Depp

En el juicio de Heard contra Depp que ocurrió en 2022, un jurado encontró de manera unánime que la actriz había difamado a su expareja, lo que causó que el actor recibiera 15 millones de dólares por los daños que sufrió.

Tras el suceso, Amber Heard se alejó del ojo público y de su trabajo en Hollywood para ir a vivir a España.

Pero todo ocurrió luego de que, en 2020, Depp perdiera un juicio de difamación, luego de que el tabloide The Sun lo acusara de ser “un golpeador de esposas”.

En ese juicio, el jurado encontró que las declaraciones del tabloide eran “sustancialmente ciertas” y que “la mayoría de las supuestas agresiones sufridas por la señora Heard de parte del señor Depp fueron comprobadas en el estándar civil”.

Sin embargo, en el juicio de Estados Unidos, las cosas cambiaron. Depp ganó batalla legal en la que, según la BBC, Amber Heard ya había perdido en la “corte de la opinión pública y del jurado” tras una campaña en línea donde se esparcieron rumores de Amber Heard mediante cuentas de redes sociales falsas.