Amigos de Pablo Lyle reaccionan tras saber que es declarado culpable

También el actor Horacio Pancheri demostró su apoyo durante una entrevista en el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde no pudo evitar el llanto al conocer la noticia de que Pablo Lyle había sido declarado culpable.

“Lo que yo adoro a Pablo... El dolor y la tristeza que me provoca lo que ha vivido desde hace más de 3 años como resultado de una reacción o impulso erróneo pero tan humano como muchos y que jamás imaginó, ni deseó tan trágico resultado... Dicen que para una guerra se necesitan dos o más... Aquí el resultado de dos personas que pudieron haber evitado ese enfrentamiento y todo hubiera sido tan distinto... Que nos sirva a todos de lección esta situación tan terrible para las dos familias, que nos recuerde que hay que usar la razón antes de una reacción visceral, pues nos puede cambiar la vida, la de nuestros seres amados y la vida de otros... Sé la clase de ser humano que es!! Pablo jamás en su vida hubiera deseado la muerte de alguien y mucho menos provocar algo así...Y sé de su dolor y sufrimiento desde ese fatídico día... Sé también de su arrepentimiento y lo que ha trabajado en su persona espiritualmente en amor y crecimiento... Ha hecho un gran trabajo interior, mental, de aceptación, perdón y de amor... Dios arrope a las dos familias... Es el caso de personas buenas con decisiones equivocadas... Todos los días, TODOS los días, me topo con personas al volante o en las calles, llenos de violencia, intolerancia o maldad, igual en las redes, obvio en las noticias... Es momento de poner un alto personal a nuestros arranques de furia y juntar el corazón, la conciencia y la razón... Siempre podemos ser mejores... Empecemos por nosotros y nuestras familias! Bendiciones para todos!!”.

“Estoy muy triste porque es amigo mío. Es complicado no ponerse en el lugar de la viuda y lo siento mucho por ella, pero es mi amigo y sí me da mucha lástima. Para la viuda siento mucho lo que pasó, no se lo deseo a nadie y a Pablo que Dios lo acompañe en este tiempo y a la familia, a sus hijos, a Ana, que lo que necesiten aquí estoy para ellos”, dijo.

Tras conocerse la noticia sobre el veredicto del actor, Mane de la Parra fue otro que le mandó un mensaje solidario a través de las redes sociales.