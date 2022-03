$!Amigos del guitarrista Richie Gaspar honran su legado con un homenaje

Una noche llena de nostalgia, pero muy significativa se vivió en la Mona del Centro Histórico de Mazatlán, al recordar a uno de los guitarristas emblemáticos del puerto, Richie Gaspar. En el concierto denominado ‘Música y anécdotas’, organizado por Fundación Bella que preside Martín Gavica, amigos y familiares recordaron con cariño al guitarrista virtuoso, que se distinguió por su gran técnica y sonido único, y fuera precursor del resurgimiento del rock en el puerto desde principios de los años ochenta, con grupos como Pat Pen, Sex, Hamlet, Medusa, Camaleón, Piedras Muertas y Adiccion.

Josué Gaspar agradeció la distinción que realizó Fundación Bella a su padre, aquí con su hermana Ariadna, Alejandro Marcovich y Martín Gavica. ( )

En la velada participaron alrededor de 50 músicos, quienes interpretaron melodías que le gustaban a Richie, algunas de su autoría, además de un repertorio de canciones que él pidió que le cantarán una vez que él ya no estuviera en esta tierra. Y se hizo entrega a la familia del músico el Premio a la Trayectoria Artística 2022, el cual recibió de manos de Martín Gavica y Alejandro Marcovich, ex guitarrista de Caifanes.

Entre los amigos que se subieron al escenario estuvieron Ignacio Chávez, el grupo Glorious 27 con el tributo a Janis Joplin, ya que tocaron las canciones Ball ‘n’ Chain, Me and Bobby McGee, y Piece of My Heart. “Richie siempre va a estar con nosotros, un beso al cielo, a donde quiera que estés”, expresó Iliana Maciel, vocalista del grupo.

La noche continuó con una de los mejores momentos, ya que el público se prendió con el reencuentro que realizó el Grupo Medusa, quienes luego de 20 años de no tocar juntos, sus integrantes se reunieron especialmente en la velada para homenajear a uno de los suyos. El aplauso de los presentes fue muy significativo para el hijo del homenajeado Josué Gaspar, quien sustituyó a su padre en la guitarra.

Grupo Rex, con la cantante Leslie López. ( )

Las melodías que interpretaron fueron El insecto, No me digas adiós y El disfraz, de la autoría de Richie. Sus integrantes fueron Alexis Félix, Gil Tapia, David Zumo, Javier Ortega y Josué Gaspar.

En la velada se interpretaron canciones del gusto del músico homenajeado. ( )

“Esto va para Richie, una rola, la más conocida de él, El insecto”, dijo el vocalista. Continuaron el Grupo de Winny Quintanilla, con elementos de Adicción, entre ellos, Mariano González, Kiki Domínguez y Richie Guerra, quienes estuvieron acompañados por David Zumo y Josué Gaspar, interpretando una rola escrita y dedicada al homenajeado denominada Richie.

El músico Fredy Lizárraga participa en el homenaje interpretando One, de la banda irlandesa U2. ( )

Paloma Guerrero y Gil interpretaron Greep, en tanto que siguió La Rezaka con Cristina Milán, Juan Hurtado, Mauricio Osuna, Orlando Flores, Daniel Ramírez y el músico Fredy Lizárraga, quienes tocaron Still got the blues y One.

Una gran velada de rock se vivió en La Mona. ( )

Rex, integrado por Fredy Pinzón, Fredy Pinzón hijo, Brando Pinzón, Kiki Camacho, César Herrera y Leslie López, prendió al público con Europa, Since we been, Eruption y While my guitar. El momento cumbre llegó con la entrega del reconocimiento Premio a la Trayectoria Artística 2022, a la familia del homenajeado, en tanto que un coro interpretó Yesterday, de la banda británica The Beatles, a capella.

Los amantes al rock acudieron a la velada. ( )