$!‘Amor eterno’ a la leyenda, Juan Gabriel vive a través de su música

Pero a cinco años del fallecimiento del gigante de la industria musical sigue vigente, pues la familia está anunciando el lanzamiento de nuevos proyectos para honrar su memoria.

Así, el año entrante saldrán a la luz nuevas canciones que dejó grabadas, según dio a conocer Guillermo Pous, representante legal de Iván Aguilera, heredero universal del compositor mexicano.

“Los planes han avanzado muchísimo con la disquera y editora para anunciar, inicialmente, los dos discos que quedaron pendientes y que el propio don Alberto, nombre real de Juan Gabriel, tenía sobre su escritorio”, explicó Pous.

Además de estas producciones, hay temas inéditos que pretenden compilarse en otros álbumes y la creación de una nueva serie sobre su vida.

“Tratar de iniciar lo más pronto posible una preproducción para una bioserie continuación de Hasta que te conocí”, agregó.

“Ver también si se retoma el tema del museo, que es lo más avanzado”, reveló.

Se habla además de una puesta en escena musical estilo circense de un espectáculo para toda la familia ambientada con música del cantante.

Una infancia complicada

Juan Gabriel, el Divo de Juárez, nació un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán con el nombre de Alberto Aguilera Valadez.

Fue el menor de 10 hermanos y vivió una infancia complicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Su padre sufrió esquizofrenia y su madre, de origen muy humilde, se quedó sola con todos sus hijos y tuvo que abandonar a Juan Gabriel en un orfanato cuando este tenía solo tres años de edad.

Las difíciles experiencias que vivió lo llevaron a ver el mundo con ojos diferentes y plasmó sus sentimientos en sus canciones.

Yo no nací para amar, con una letra tan dura que dice “nadie nació para mí” o Querida cuya letra es “por lo que quieras tú más ven, más compasión de mí tú ten. Mira mi soledad, mira mi soledad que no me sienta nada bien” canta su propia historia de abandono y sufrimiento.