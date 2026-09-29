‘Amor factura’, el tema que lanzan Ricardo Arjona y Grupo Firme

La historia comenzó cuando Arjona vio un video en el que Eduin Caz interpretaba Hongos , uno de sus éxitos. La versión del vocalista de Grupo Firme despertó de inmediato su interés y, según contó el propio cantante guatemalteco, fue el detonante para crear una nueva canción.

Ricardo Arjona y Grupo Firme unieron sus voces en Amor Factura , tema inédito que llegará oficialmente a plataformas digitales este 1 de octubre, marcando el encuentro entre la lírica del cantautor guatemalteco y el sonido de una de las agrupaciones más populares del regional mexicano.

El contacto con Eduin Caz no tardó en concretarse y la química entre ambos fue inmediata. Arjona destacó la naturalidad de los integrantes de Grupo Firme y la conexión que encontró con la agrupación durante el proceso creativo, señala elimparcial.com

“Lo escucho, salgo a un balcón y arranco con la letra: ‘El año siempre empieza con enero, mentir con ser sincero y la vida con el llanto...’. Y dije: aquí hay una canción y la tengo que hacer con estos muchachos”, señala Arjona en redes sociales, al recordar el momento en que surgió la idea.

Aunque el cantautor ya tenía alrededor de 30 canciones trabajadas con productores de distintas partes del mundo, entre ellas Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala, finalmente Amor Factura fue elegida como el primer sencillo de esta nueva etapa musical.

La colaboración también tiene un significado especial para Eduin Caz, quien ha reconocido públicamente su admiración por la música de Arjona.

Durante el encuentro con el cantautor, el vocalista de Grupo Firme estuvo acompañado por su esposa y no ocultó la emoción de compartir estudio con uno de sus ídolos.

“Es que usted no sabe el sueño que me está cumpliendo esta tarde. Traje a mi esposa de testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Yo creo que a mis tres hijos los hice con la música de Ricardo Arjona”, expresó Eduin.

Como recuerdo de esta colaboración, Arjona sorprendió a los integrantes de Grupo Firme con una guitarra decorada con un textil tradicional guatemalteco, intervenido por un artista de su país y acompañado de una dedicatoria especial.

El estreno digital será este 1 de octubre, pero la expectativa también se ha trasladado a los escenarios, particularmente a la frontera.

Ante la presentación de Ricardo Arjona en Tijuana, ha comenzado a crecer la posibilidad de que la ciudad sea uno de los primeros lugares donde Amor Factura pueda sonar en vivo con ambos artistas.