‘Amores Perros’ llega a Bellas Artes con una función especial

Amores Perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu, cumple 25 años y tendrá una función única y conmemorativa. Y eso no es todo: la proyección incluirá un concierto especial de Gustavo Santaolalla.
Amores Perros es considerada una de las películas más influyentes del cine latinoamericano. Estrenada en el año 2000, entrelaza tres historias impactantes conectadas por un accidente automovilístico. Su narrativa cruda y realista, acompañada por una cinematografía innovadora y una dirección impecable, la convirtió en un ícono del nuevo cine mexicano.
La versión que se proyectará es la restaurada en imagen y sonido en 2020, por lo que será una oportunidad imperdible para revivirla en pantalla grande como nunca antes.
Al finalizar la proyección, el público podrá disfrutar de un concierto especial encabezado por Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora original de la película.
El músico interpretará algunas de las piezas más emblemáticas que dieron identidad sonora a Amores Perros y que lo posicionaron como uno de los grandes creadores musicales del cine contemporáneo.