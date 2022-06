Ana de Armas se transforma en Marilyn Monroe para la película ‘Blonde’

Y, por fin, llegó el esperado primer tráiler de Blonde. Netflix ha lanzado el teaser en el que puede verse el ejercicio de mímesis que realiza Ana de Armas, quien logra un parecido extraordinario con la actriz de The Prince and the Showgirl o Some Like It Hot. Dirigida por Andrew Dominik y basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates, tiene previsto su lanzamiento en la plataforma el 23 de septiembre.

En un cuidado blanco y negro, aparece la actriz de Entre navajas y secretos perfectamente caracterizada, compungida delante de un tocador.

“Por favor, venga. No me dejes”, le pide el maquillador, mientras Ana de Armas convertida en Marilyn se seca las lágrimas para intentar terminar de ponerle el delineador en los ojos.

El avance muestra escenas icónicas que protagonizó Monroe, como la que se le sube el vestido blanco en The Seven Year Itch, mientras de fondo se escucha una versión melancólica del emblemático tema Diamond’s are a Girl’s Best Friend, así como también se ve una secuencia en la que hace el icónico baile de la canción, en la cinta Los caballeros las prefieren rubias.