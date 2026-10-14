Ana Gabriel anuncia gira por América ‘Claro de luna 2027’

Ana Gabriel regresará a México en febrero de 2027 con su gira “Claro de Luna”. Ofrecerá conciertos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, reuniendo a generaciones con sus grandes éxitos y temas internacionales que la han posicionado.

La cantante mexicana comenzará esta nueva etapa de su recorrido el 5 de febrero. La serie de conciertos promete reunir sus grandes éxitos con varias generaciones de seguidores y con los temas que la han posicionado como una exponente a nivel internacional.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la intérprete volverá a encontrarse con el público mexicano. La gira también contempla presentaciones en distintas ciudades de Sudamérica y Puerto Rico, expandiendo su alcance internacional.

Las fechas confirmadas para los conciertos de Ana Gabriel en México son las siguientes:

El 5 de febrero de 2027 se presentará en la Arena Guadalajara.

El 11 de febrero de 2027 actuará en la Arena CDMX.

El 20 de febrero de 2027 concluirá su primera etapa mexicana en la Arena Monterrey.

Para quienes planean asistir, se informó que la preventa exclusiva para las tres fechas se realizará los días 19 y 20 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 horas, para clientes con tarjetas de crédito de Banco Azteca. La venta al público en general comenzará el jueves 22 de octubre de 2026, a las 10:00 horas.

Se anunció que los boletos estarán disponibles a través de Superboletos y en las taquillas de las respectivas arenas. T