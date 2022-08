Ana Gabriel desmintió su muerte

“Buen día para todos, hoy en la mañana me he despertado con muchas llamadas perdidas y mensajes de familia y amigos por esta noticia, quiero decirle al PÚBLICO EN GENERAL QUE AQUÍ SIGO, VIVITA Y COLEANDO”, esperando con ansias la GIRA POR LATAM, por favor no hagan caso de esta noticia, les quieren inyectar miedo, pero aquí estoy para aclarar que la noticia es falsa, LATAM NOS VEMOS EN UNAS CUANTAS SEMANAS, los amo”, dijo la cantante mexicana en su publicación.

La cantautora mexicana originaria de Sinaloa, nació un 10 de diciembre de 1955, en el municipio de Guamúchil. Desde los 6 años comenzó a cantar, y posteriormente a componer sus primeros temas, inspirados en Agustín Lara y María Greever, cuyas letras no entendía por aquel entonces en toda su intensidad, pero sí con el paso del tiempo, pues como ella misma lo reconoce, es una apasionada en el amor y todas las canciones que ha compuesto las ha escrito enamorada.

La cantante comenzó su carrera el 15 de septiembre de 1974 en Tijuana, Baja California, y en 1979, Bertha Altamirano, su mánager en ese entonces, buscó un nombre con el cual dar a conocer a la cantante, y entre búsquedas y juegos descubrió Ana Gabriel, con el cual se le conoce hasta ahora.

Actualmente, la intérprete se encuentra en su gira internacional por toda América Latina que lleva por nombre Por amor a ustedes, con esto Ana Gabriel, está celebrando más de cuatro décadas de carrera artística, así lo ha compartido en diversas ocasiones en sus redes sociales.

La también denominada “Luna de América” compartió su itinerario en el cual ha abarcado 16 ciudades en 10 países, entre los que están, Colombia, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras y Argentina.