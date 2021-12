Ana Martín arrasa en redes tras hacer el trend “helicopter” en Tiktok

A una de estas nuevas tendencias se le ha apodado "helicopter", la cual consiste en bailar en círculos simulando dicha aeronave, mientras que de fondo suena la canción Helikopter del artista bosnio Fazlija . Para sorpresa de muchos, la farándula no se ha quedado atrás en este nuevo mundo y actrices como Érika Buenfil han logrado cautivar a las nuevas generaciones a través de sus propuestas creativas.

Pero en esta ocasión, el turno de brillar fue de Ana Martín, quien sin pensarlo dos veces decidió unirse al trend del helicóptero. Por ello, en su cuenta puede apreciarse a la artista con un colorido abrigo amarillo mientras está en lo que parece ser una tienda departamental, esto con información de Infobae.

Así, con unas gafas oscuras y un pequeño bolso metálico, la actriz comienza a dar vueltas y concluye enviando un beso a la cámara.

Ante esto los usuarios rápidamente reaccionaron y halagaron el porte de Ana Martín, además de destacar que su atuendo parecía bastante lujoso.

“Que excelente estilo”, “mi nenita ya creció mucho”, “Rubí orgullosa de su jefecita” o “con sus zapatitos Prada”, fueron algunas de las menciones que abundaron en la caja de comentarios.

Desde hace unos meses, la actriz volvió al ojo público, ya que empezó a compartir desde sus redes sociales fragmentos muy reveladores de su vida. Pero fue en un encuentro con los medios, donde la famosa mencionó que gran parte de su trayectoria actoral fue gracias a su presencia en la pantalla chica y que debido a ella no ha perdido vigencia entre el público.

“Yo le debo una gran popularidad a la televisión mexicana, y no solo en México, sino en el mundo entero. Le debo personajes maravillosos y le debo un público que tengo que es maravilloso; mi vida se la debo al público, y si ustedes me siguen preguntando es porque el público me sigue queriendo ”, remarcó.

En este sentido, puntualizó que su auge en redes sociales ha sido gracias a un equipo muy particular que tiene. Martín agregó lo sorpresivo que fue para ella el alcance que tuvo.

“El 80% son jóvenes de 17 a 28 años, lo cual me sorprende. Yo pensé que iban a ser gente de mi edad y no, entonces creo que es porque tienen una abuelita, una mamá o yo no sé ”, expresó.

La actriz de 75 años resaltó que una de sus máximas era ser honesta con sus seguidores, ya que estos siempre la llenaban de ánimo y la inspiran para continuar realizando su trabajo.

“Le aprendí a Palillo una cosa: 'Si te vas a dedicar a esto, nunca mientas, porque quien te da de comer es el público'. Se me quedó muy grabado. Y mi fórmula es que me apasiono con mi carrera, mi trabajo y lo que voy a hace ”, concluyó.

Ana Martín se ha convertido en una mujer controversial, pues en diversas publicaciones en sus cuentas de redes sociales ha revelado diversos momentos de su vida y sus relaciones así como de su sexualidad, también ha detallado por qué nunca intentó formar una familia o hacer formal una relación.