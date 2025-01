Anahí podría estar siendo investigada por fraude en ‘¿Quién es la máscara?’

La también actriz utilizó una cuenta su Instagram para dar a conocer un comunicado en donde negó que las acusaciones fueran verdad.

“Acepté las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención y en plena coordinación con el equipo de producción. Por eso, las acusaciones que se están mencionando son absolutamente falsas... Yo jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios. Mi vida, mi carrera y mi trabajo han sido transparentes y están a la vista de todos. Yo no tengo nada que ocultar”.

En el comunicado, retomado por varias cuentas, la famosa aseguró que se trata de “argumentos absurdos” con los que pretenden dañar su imagen y su carrera.

“Para mí es muy doloroso lo que está pasando porque yo actué de buena fe y ahora con argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona y perjudicar mi reputación y mi trabajo”

Además, la cantante adelantó que también actuará por la vía legal para salvaguardar su nombre y su reputación.

“No dudaré en ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar mi nombre y reputación como mujer y como artista que me he esforzado toda una vida en construir. Lo que yo más deseo es que se esclarezca el tema en su totalidad y prevalezca la verdad”.

Por su parte, Danna Vázquez, también en un comunicado en sus redes sociales, negó que la versión del supuesto fraude fuera cierta.