$!Anakin Larios elige la Isla de la Piedra en Mazatlán para grabar el video de su tema ‘Perdóname’

MAZATLÁN._ El compositor y cantante Anakin Larios, de San Diego, California, grabó este miércoles en locaciones de la Isla de la Piedra un video para promover su nueva canción “Perdóname” en México y en países de Centroamérica como Guatemala y Nicaragua. “Ahorita andamos grabando un video que se llama ‘Perdóname’, es una composición mía cien por ciento, una de mis primeras composiciones y ahorita andamos detrás de cámaras grabando el video”, manifestó Anakin Larios en entrevista la tarde de este 26 de agosto en una de las tres locaciones de la grabación.

“Todo fue idea del que está grabando el video, le habíamos dado la temática y todo lo que significa la canción y pues le gustó esta área. Es de una canción pidiendo perdón, en una relación que obviamente hubo muchos problemas y fracasos, y muchas veces que a lo mejor tú no hiciste algo bien. Es una canción pidiendo perdón y tratando de conquistarla otra vez para que ojalá regresen y que le dé lo que no le pudo dar”. Precisó que la canción ya está en la radio, saldrá al aire el 28 de agosto y el video saldrá como una semana después de la canción. “Esta canción es parte de un disco que va a salir ojalá en octubre, en unos dos mesesitos van a salir varias canciones, creo que son 14 canciones, varias de amor, desamor, estilo más tumbado, más estilo movido, norteño. Este álbum sí es un poquito de todo, igual esta canción está incluida en el disco”, continuó Anakin Larios.

“El disco todavía no tiene nombre, todavía andamos viendo cómo se va a llamar, vienen varios duetos, es disco mío y vienen canciones de varios compositores, pero tuve la oportunidad de sacar una canción y pues esta que se llama ‘Perdóname’ y estamos listos para sacar este disco, ojalá ya en unos dos meses con varias colaboraciones y pues muy contento”. El cantante y compositor de San Diego, California, dijo que este es el segundo disco que realiza, sacó uno el año pasado. “Este mes se cumple un año sacando música, con mi proyecto, pero ya este sería mi segundo disco”, informó.

“Este tema se está promoviendo aquí en México, en Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos y donde se pueda escuchar y el disco también se va escuchar en varias partes del mundo, donde se escucha lo regional ahí vamos a andar tratando de empujar las canciones”. Llamó a la gente a estar pendientes de la canción “Perdóname” y dijo que aparte también anda sacando sencillos cada mes, este disco saldrá en dos meses y ya se está preparando para otro que va a salir el año que viene. “Ya tenemos varias canciones listas para ya sacar en cada mes, mañana grabo otras dos canciones que ya van a salir ojalá en noviembre, pues andamos sacando el más contenido que se pueda, ahí en las redes me pueden seguir como anakinlarios o soyanakinlarios y varias colaboraciones se vienen, espero que le guste a la gente”, reiteró.

En el disco viene un dueto con Diferente Nivel, se anda trabajando con otras bandas, grupos y solistas, por lo que se esperan varias sorpresas en sus redes sociales para que la gente escuche sus canciones. El video de la canción “Perdóname” fue grabado en la carretera estatal que va a la Isla de la Piedra, en las palmeras y en la playa de dicha isla, uno de los puntos turísticos más visitados de Mazatlán.

“Se van a llevar varias escenas de este video para que lo esperen, en dos días sale la canción y en una semana sale el video oficial, estamos haciendo detrás de cámaras para que mire la gente cómo se está grabando el video y también en mis redes siempre ando subiendo historias para que miren dónde ando, cómo andamos grabando”. Anakin Larios recordó que tiene una canción que mucha gente ha escuchado y que se llama “Corazón sin cara”, la cual estuvo en la radio en México y en Estados Unidos, además del tema “Te llevo serenata”, entre varias canciones que la gente ha escuchado de él.