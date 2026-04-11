‘Andamos Ready’, el nuevo tema que lanzan Los Tucanes de Tijuana junto a Maffio e Izaak G

Sacan los prohibidos y ponen a mover la cadera que ni la Chona ni Shakira lo hacen. Los Tucanes de Tijuana lanzan el nuevo tema Andamos Ready en colaboración con Maffio e Izaak G, que desde hoy ya se puede escuchar en plataformas digitales. El tema marca una nueva etapa para la agrupación sinaloense, que apuesta por una fusión innovadora sin abandonar el sello que los ha convertido en referentes del regional mexicano. Contagiosa y con la narrativa directa que caracteriza al grupo que lidera Mario Quintero, la rolita está llena de energía y con ese toque rítmico inconfundible que conecta de inmediato con el público.

Se van a Europa Con La Chona como estandarte y lista para hacer bailar al público europeo, Los Tucanes de Tijuana anunciaron hace tiempo su primera gira por Europa, para el mes de julio, un paso histórico que llevará uno de sus mayores éxitos, y al regional mexicano, a nuevos escenarios internacionales, detalla elimparcial.com Los países que se incluyen en este Tour son Países Bajos, Alemania, España, Reino Unido e Irlanda. Esta gira por Europa no solo representa un logro más en su carrera, sino un momento clave para la música regional mexicana en el escenario global.